Дрозд (Брезгун) Татиана Климентиева
Место рожденияVolodymyrivka, Chernihivs\'ka oblast, Ukraine
Дата рождения04.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881
Бракосочетание
19.10.1900
Супруг(-а): Татиана Климентиева Дрозд (Брезгун)
Рождение ребёнка
26.05.1902
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Васильев
Рождение ребёнка
09.04.1913
Дочь: (Дрозд) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дрозд Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Дрозд Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно