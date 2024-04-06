Дрозд (Брезгун) Татиана Климентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Брезгун) Татиана Климентиева

Место рождения

Volodymyrivka, Chernihivs\'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

04.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1881

Отец: Брезгун Климентий Павлов

Мать: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Бракосочетание
19.10.1900

Муж: Дрозд Григорий Васильев

Супруг(-а): Татиана Климентиева Дрозд (Брезгун)
Рождение ребёнка
26.05.1902

Сын: Дрозд Василий Григорьев

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1906

Сын: Дрозд Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Васильев

Рождение ребёнка
09.04.1913

Дочь: (Дрозд) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Васильев

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дрозд Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Дрозд Григорий Васильев

Смерть
Неизвестно

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