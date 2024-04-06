Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Дочь: Мурая (Брезгун) Домникея Климентиева
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Дочь: Дрозд (Брезгун) Татиана Климентиева
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Дочь: Ермак (Брезгунова) Евфросиния Климентиева
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Дочь: (Брезгун) Пелагея Климентиева
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Сын: Брезгун Георгий Климентиев
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Дочь: (Брезгун) Евдокия Климентиева
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Дочь: (Брезгун) Екатерина Климентиева
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов
Дочь: (Брезгун) Стефания
Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов