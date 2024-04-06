Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Брезгун Феофан Климов

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мурая (Брезгун) Домникея Климентиева

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Бракосочетание
05.02.1878

Муж: Брезгун Климентий Павлов

Супруг(-а): Евфросиния Власова Брезгун (Ермоленко)
Рождение ребёнка
22.02.1879

Сын: Брезгун Иван Климентиев

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
04.01.1881

Дочь: Дрозд (Брезгун) Татиана Климентиева

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
24.06.1884

Дочь: Ермак (Брезгунова) Евфросиния Климентиева

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
19.12.1886

Сын: Брезгун Петр Климентиев

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
13.01.1889

Сын: Брезгун Павел Климентиев

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
21.09.1891

Дочь: (Брезгун) Пелагея Климентиева

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
25.05.1894

Сын: Брезгун Георгий Климентиев

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: (Брезгун) Евдокия Климентиева

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: (Брезгун) Екатерина Климентиева

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: (Брезгун) Стефания

Отец ребёнка: Брезгун Климентий Павлов

Смерть
Неизвестно

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