Брезгун Климентий Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрезгун Климентий Павлов

Брезгун Климентий Павлов

Место рождения

Будище, Черниговская губерния, Россия

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Брезгун Феофан Климов

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Мурая (Брезгун) Домникея Климентиева

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Бракосочетание
05.02.1878

Жена: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Супруг(-а): Евфросиния Власова Брезгун (Ермоленко)
Рождение ребёнка
22.02.1879

Сын: Брезгун Иван Климентиев

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
04.01.1881

Дочь: Дрозд (Брезгун) Татиана Климентиева

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
24.06.1884

Дочь: Ермак (Брезгунова) Евфросиния Климентиева

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
19.12.1886

Сын: Брезгун Петр Климентиев

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
13.01.1889

Сын: Брезгун Павел Климентиев

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
21.09.1891

Дочь: (Брезгун) Пелагея Климентиева

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
25.05.1894

Сын: Брезгун Георгий Климентиев

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
29.01.1897

Дочь: (Брезгун) Евдокия Климентиева

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: (Брезгун) Екатерина Климентиева

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Рождение ребёнка
15.11.1900

Дочь: (Брезгун) Стефания

Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.