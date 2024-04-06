Брезгун Климентий Павлов
Место рожденияБудище, Черниговская губерния, Россия
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Дочь: Мурая (Брезгун) Домникея Климентиева
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Дочь: Дрозд (Брезгун) Татиана Климентиева
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Дочь: Ермак (Брезгунова) Евфросиния Климентиева
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Дочь: (Брезгун) Пелагея Климентиева
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Сын: Брезгун Георгий Климентиев
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Дочь: (Брезгун) Евдокия Климентиева
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Дочь: (Брезгун) Екатерина Климентиева
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова
Дочь: (Брезгун) Стефания
Мать ребёнка: Брезгун (Ермоленко) Евфросиния Власова