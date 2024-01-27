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(Ковешникова) Мария Ивановна

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Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1894

Дата смерти

26.03.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Ковешников Иван Фомич

Мать: Ковешникова Мария Яковлевна

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
1923

Муж: Ильин Ефим Степанович

Азербайджан Кировка
Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Ильин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Ильин Ефим Степанович

Азербайджан Варташенский р-н с.Кировка - Буюк -Соютлы
Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Ильин Яков Ефимович

Отец ребёнка: Ильин Ефим Степанович

Азербайджан Кировка
Смерть
26.03.1967
Россия Грозный
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