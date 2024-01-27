(Ковешникова) Мария Ивановна
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рождения1894
Дата смерти26.03.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Ковешников Иван Фомич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
1923
Азербайджан Кировка
Рождение ребёнка
07.05.1924
Отец ребёнка: Ильин Ефим Степанович
Азербайджан Варташенский р-н с.Кировка - Буюк -Соютлы
Рождение ребёнка
05.11.1926
Сын: Ильин Яков Ефимович
Отец ребёнка: Ильин Ефим Степанович
Азербайджан Кировка
Смерть
26.03.1967
Россия Грозный