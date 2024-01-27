Ильин Ефим Степанович
Место рожденияАзербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Дата рождения1890
Дата смерти13.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Бракосочетание
1923
Жена: Мария Ивановна
Азербайджан Кировка
Рождение ребёнка
07.05.1924
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Азербайджан Варташенский р-н с.Кировка - Буюк -Соютлы
Рождение ребёнка
05.11.1926
Сын: Ильин Яков Ефимович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Азербайджан Кировка
Смерть
13.04.1951
Азербайджан Нуха