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Ильин Ефим Степанович

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Место рождения

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка

Дата рождения

1890

Дата смерти

13.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ильин Степан Никифорович

Мать: Ильина Неизвестно Григорьевна

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Бракосочетание
1923

Жена: Мария Ивановна

Азербайджан Кировка
Рождение ребёнка
07.05.1924

Сын: Ильин Степан Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Азербайджан Варташенский р-н с.Кировка - Буюк -Соютлы
Рождение ребёнка
05.11.1926

Сын: Ильин Яков Ефимович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Азербайджан Кировка
Смерть
13.04.1951
Азербайджан Нуха
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