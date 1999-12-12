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Ильин Степан Ефимович

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Место рождения

Азербайджан Варташенский р-н с.Кировка - Буюк -Соютлы

Дата рождения

07.05.1924

Дата смерти

12.12.1999

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1924

Отец: Ильин Ефим Степанович

Мать: Мария Ивановна

Азербайджан Варташенский р-н с.Кировка - Буюк -Соютлы
Бракосочетание
07.07.1949

Жена: Ильина Матрёна Ивановна

Россия Пятигорск
Рождение ребёнка
08.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Матрёна Ивановна

Россия Ставропольский кр станица Ново-Павловская
Рождение ребёнка
18.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Матрёна Ивановна

Россия Ставропольский кр станица Ново-Павловская
Рождение ребёнка
28.03.1955

Сын: Ильин Анантолий Степанович

Мать ребёнка: Ильина Матрёна Ивановна

Россия Ставропольский кр станица Ново-Павловская
Рождение ребёнка
01.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Матрёна Ивановна

Россия Ставропольский кр станица Ново-Павловская
Смерть
12.12.1999
Долгопрудный, Московская область, Россия
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