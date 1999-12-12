Ильин Степан Ефимович
Место рожденияАзербайджан Варташенский р-н с.Кировка - Буюк -Соютлы
Дата рождения07.05.1924
Дата смерти12.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1924
Отец: Ильин Ефим Степанович
Мать: Мария Ивановна
Азербайджан Варташенский р-н с.Кировка - Буюк -Соютлы
Бракосочетание
07.07.1949
Жена: Ильина Матрёна Ивановна
Россия Пятигорск
Рождение ребёнка
08.05.1951
Россия Ставропольский кр станица Ново-Павловская
Рождение ребёнка
18.12.1952
Россия Ставропольский кр станица Ново-Павловская
Рождение ребёнка
28.03.1955
Сын: Ильин Анантолий Степанович
Мать ребёнка: Ильина Матрёна Ивановна
Россия Ставропольский кр станица Ново-Павловская
Рождение ребёнка
01.12.1956
Россия Ставропольский кр станица Ново-Павловская
Смерть
12.12.1999
Долгопрудный, Московская область, Россия