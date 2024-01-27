Ильина (Валова) Неизвестно Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Валова) Неизвестно Григорьевна

Место рождения

Ново-Ивановка Елисаветпольский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Валов Григорий Иванович

Мать: Маланья Прокофьевна

Ново-Ивановка Елисаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Ильин Ефим Степанович

Отец ребёнка: Ильин Степан Никифорович

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
1916
Ново-Ивановка Елисаветпольский уезд
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