Ильина (Валова) Неизвестно Григорьевна
Место рожденияНово-Ивановка Елисаветпольский уезд
Дата рождения1855
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Валов Григорий Иванович
Мать: Маланья Прокофьевна
Ново-Ивановка Елисаветпольский уезд
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Ильин Степан Никифорович
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Смерть
1916
Ново-Ивановка Елисаветпольский уезд