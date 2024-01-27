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Ковешников Иван Фомич

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Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1871

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ковешников Фома Васильевич

Мать: не указана

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ковешникова Мария Яковлевна

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
1959
Азербайджан Кировка
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