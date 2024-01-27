Ковешников Иван Фомич
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Дата рождения1871
Дата смерти1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Ковешников Фома Васильевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ковешникова Мария Яковлевна
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
1959
Азербайджан Кировка