Букин Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукин Георгий

Букин Георгий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Букина Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Мать Сестер Букиных ?

Рождение ребёнка
07.10.1910

Дочь: Левина Елизавета Георгиевна

Мать ребёнка: Мать Сестер Букиных ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Мать Сестер Букиных ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close