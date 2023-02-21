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Букина (Букина) Екатерина Георгиевна
Букина (Букина) Екатерина Георгиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1984
Пол
Женский
Отец
Букин Георгий
Мать
Мать Сестер Букиных ?
Дети
Не указаны
Добавил:
МЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Букин Георгий
Мать:
Мать Сестер Букиных ?
Смерть
1984
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