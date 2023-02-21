Букина (Букина) Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Букина) Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Букин Георгий

Мать: Мать Сестер Букиных ?

Смерть
1984
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