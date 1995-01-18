Левина (Букина) Елизавета Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1910
Дата смерти05.05.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910
Отец: Букин Георгий
Мать: Мать Сестер Букиных ?
Бракосочетание
04.02.1934
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Парфенова Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Левин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Жилова Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Левин Михаил Осипович
Рождение ребёнка
05.06.1941
Отец ребёнка: Левин Михаил Осипович
Смерть
05.05.1985