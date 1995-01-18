Левина (Букина) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левина (Букина) Елизавета Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1910

Дата смерти

05.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1910

Отец: Букин Георгий

Мать: Мать Сестер Букиных ?

Бракосочетание
04.02.1934

Муж: Левин Михаил Осипович

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Парфенова Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Левин Михаил Осипович

Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Жилова Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Левин Михаил Осипович

Рождение ребёнка
05.06.1941

Сын: Левин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Левин Михаил Осипович

Смерть
05.05.1985
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