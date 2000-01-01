Мать сестер Букиных ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Букина Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Букин Георгий
Рождение ребёнка
07.10.1910
Дочь: Левина Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Букин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Букин Георгий
Смерть
Неизвестно