Терёхин Григорий Данилович
Место рождения
Дата рождения26.09.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1882 ст.
Отец: Терёхин Даниил Тимофеевич
Мать: Терёхина Домна Петровна
Бракосочетание
17.01.1901
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Сын: Терёхин Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.
Дочь: Терёхина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна
Рождение ребёнка
06.12.1906 ст.
Сын: Терёхин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Терёхина Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна
Рождение ребёнка
26.10.1913 ст.
Сын: Терёхин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна
Рождение ребёнка
25.02.1919 ст.
Дочь: Терёхина Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна
Рождение ребёнка
25.02.1919 ст.
Сын: Терёхин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна
Смерть
Неизвестно