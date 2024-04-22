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Терёхин Григорий Данилович

Место рождения

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

26.09.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1882 ст.

Отец: Терёхин Даниил Тимофеевич

Мать: Терёхина Домна Петровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
17.01.1901

Жена: Терёхина Наталья Прохоровна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.

Сын: Терёхин Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.

Дочь: Терёхина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
06.12.1906 ст.

Сын: Терёхин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.

Сын: Терёхин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1911

Дочь: Терёхина Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1913 ст.

Сын: Терёхин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1919 ст.

Дочь: Терёхина Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1919 ст.

Сын: Терёхин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Терёхина Наталья Прохоровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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