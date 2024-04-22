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Терёхин Даниил Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1857

Отец: Терёхин Он Же Паньков Тимофей Терентьевич

Мать: Терёхина Дарья Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терёхина Ефимия Ерофеевна

Рождение ребёнка
14.10.1879

Дочь: Терёхина Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Терёхина Домна Петровна

Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.

Сын: Терёхин Григорий Данилович

Мать ребёнка: Терёхина Домна Петровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1887

Сын: Терёхин Семён Данилович

Мать ребёнка: Терёхина Ефимия Ерофеевна

Рождение ребёнка
08.11.1891

Дочь: Терёхина Матрёна Даниловна

Мать ребёнка: Терёхина Ефимия Ерофеевна

Рождение ребёнка
07.08.1894

Дочь: Терёхина Наталья Даниловна

Мать ребёнка: Терёхина Ефимия Ерофеевна

Рождение ребёнка
01.07.1898

Сын: Терёхин Андрей Данилович

Мать ребёнка: Терёхина Ефимия Ерофеевна

Смерть
Неизвестно

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