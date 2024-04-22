Терёхин Даниил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1879
Дочь: Терёхина Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Терёхина Домна Петровна
Рождение ребёнка
26.09.1882 ст.
Сын: Терёхин Григорий Данилович
Мать ребёнка: Терёхина Домна Петровна
Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1887
Мать ребёнка: Терёхина Ефимия Ерофеевна
Рождение ребёнка
08.11.1891
Дочь: Терёхина Матрёна Даниловна
Мать ребёнка: Терёхина Ефимия Ерофеевна
Рождение ребёнка
07.08.1894
Дочь: Терёхина Наталья Даниловна
Мать ребёнка: Терёхина Ефимия Ерофеевна
Рождение ребёнка
01.07.1898
Мать ребёнка: Терёхина Ефимия Ерофеевна
Смерть
Неизвестно