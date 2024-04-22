Терёхина Наталья Прохоровна
Место рождения
Дата рождения20.08.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1901
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.06.1903 ст.
Сын: Терёхин Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Терёхин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
23.06.1904 ст.
Дочь: Терёхина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Терёхин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
06.12.1906 ст.
Сын: Терёхин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Терёхин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
02.02.1908 ст.
Отец ребёнка: Терёхин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
27.05.1911
Дочь: Терёхина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Терёхин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
26.10.1913 ст.
Сын: Терёхин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Терёхин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
25.02.1919 ст.
Дочь: Терёхина Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Терёхин Григорий Данилович
Рождение ребёнка
25.02.1919 ст.
Сын: Терёхин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Терёхин Григорий Данилович
Смерть
Неизвестно