Гаевская Христина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаевская Христина Герасимовна

Гаевская Христина Герасимовна

Место рождения

Староконстантинов, Хмельницька область

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Черныш Герасим

Мать: Черныш Неизвестно

Староконстантинов, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевская Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Гаевский Моисей Мусий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевская Нина Моисеевна

Отец ребёнка: Гаевский Моисей Мусий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевская Надежда Моисеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаевский Моисей Мусий Федорович

Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Гаевская Галина Моисеевна

Отец ребёнка: Гаевский Моисей Мусий Федорович

Староконстантинов, Хмельницька область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.