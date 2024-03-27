Гаевская Христина Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1911
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Черныш Герасим
Мать: Черныш Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевская Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Гаевский Моисей Мусий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевская Нина Моисеевна
Отец ребёнка: Гаевский Моисей Мусий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевская Надежда Моисеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Гаевская Галина Моисеевна
Отец ребёнка: Гаевский Моисей Мусий Федорович