Гаевский Моисей Мусий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаевский Федор
Мать: Гаевская Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевская Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Гаевская Христина Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевская Нина Моисеевна
Мать ребёнка: Гаевская Христина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Гаевская Галина Моисеевна
Мать ребёнка: Гаевская Христина Герасимовна
Староконстантинов, Хмельницька область