Гаевский Моисей Мусий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаевский Моисей Мусий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаевский Федор

Мать: Гаевская Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевская Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Гаевская Христина Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевская Нина Моисеевна

Мать ребёнка: Гаевская Христина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаевская Христина Герасимовна

Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Гаевская Галина Моисеевна

Мать ребёнка: Гаевская Христина Герасимовна

Староконстантинов, Хмельницька область

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