Гаевская Галина Моисеевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1937
Дата смерти16.03.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1958
Отец ребёнка: Хомей Павло Данилович
Рождение ребёнка
14.05.1962
Дочь: Митякина Людмила Павловна
Отец ребёнка: Хомей Павло Данилович
Рождение ребёнка
05.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хомей Павло Данилович
Смерть
16.03.2009