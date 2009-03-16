Гаевская Галина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаевская Галина Моисеевна

Гаевская Галина Моисеевна

avatar

Место рождения

Староконстантинов, Хмельницька область

Дата рождения

31.01.1937

Дата смерти

16.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1937

Отец: Гаевский Моисей Мусий Федорович

Мать: Гаевская Христина Герасимовна

Староконстантинов, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомей Павло Данилович

Рождение ребёнка
30.08.1958

Сын: Хомей Генадий Павлович

Отец ребёнка: Хомей Павло Данилович

Рождение ребёнка
14.05.1962

Дочь: Митякина Людмила Павловна

Отец ребёнка: Хомей Павло Данилович

Рождение ребёнка
05.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хомей Павло Данилович

Смерть
16.03.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.