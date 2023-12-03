Аксёнов (Оксёновых) Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов (Оксёновых) Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1683 и 1684 г.р.
1692 г.р.
1695 г.р.
1699 г.р.
Между 1700 и 1701 г.р.
1702 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Оксёнов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1683 и 1684

Сын: Аксёнов Леонтий

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Рождение ребёнка
1692

Сын: Аксёнов Мирон

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Рождение ребёнка
1695

Сын: Аксёнов Аника

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701

Сын: Аксёнов Анфим

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Рождение ребёнка
1702

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Рождение ребёнка
1704

Сын: Аксёнов Игнатий

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Рождение ребёнка
1705

Дочь: Агрипина

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия

Смерть
Неизвестно
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