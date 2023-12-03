Аксёнов (Оксёновых) Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Оксёнов Яков
Рождение ребёнка
Между 1683 и 1684
Сын: Аксёнов Леонтий
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Рождение ребёнка
1692
Сын: Аксёнов Мирон
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Рождение ребёнка
1695
Сын: Аксёнов Аника
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Рождение ребёнка
Между 1700 и 1701
Сын: Аксёнов Анфим
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Рождение ребёнка
1702
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Рождение ребёнка
1704
Сын: Аксёнов Игнатий
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Рождение ребёнка
1705
Дочь: Агрипина
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Оксёновых Анастасия
Смерть
Неизвестно