(Аксёнова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аксёнова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Аксёнов Иван

Мать: Оксёновых Анастасия

Смерть
Неизвестно
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