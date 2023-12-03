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Аксёнов Мирон
Аксёнов Мирон
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1692
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Аксёнов (Оксёновых) Иван
1660 г.р.
Мать
Оксёновых Анастасия (Настасья)
1658 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец:
Аксёнов Иван
Мать:
Оксёновых Анастасия
Смерть
Неизвестно
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