Аксёнов Аника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнов Аника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Аксёнов Иван

Мать: Оксёновых Анастасия

Смерть
Неизвестно
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