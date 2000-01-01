Меркушев Ларион Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Ларионовна
Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова
Рождение ребёнка
05.02.1856 ст.
Сын: Меркушев Дмитрий Ларионович
Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрёна Ларионовна
Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова
Рождение ребёнка
30.07.1861 ст.
Сын: Меркушев Стефан Ларионович
Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова
Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.
Сын: Меркушев Максим Ларионович
Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меркушева Марфа Филатова
Смерть
После 1858