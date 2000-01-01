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Меркушев Ларион Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Меркушев Сидор Васильевич

Мать: Меркушева Софья Васильева

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Ларионовна

Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова

Рождение ребёнка
05.02.1856 ст.

Сын: Меркушев Дмитрий Ларионович

Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрёна Ларионовна

Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова

Рождение ребёнка
30.07.1861 ст.

Сын: Меркушев Стефан Ларионович

Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова

Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.

Сын: Меркушев Максим Ларионович

Мать ребёнка: Меркушева Марфа Филатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Марфа Филатова

Смерть
После 1858
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