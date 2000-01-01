Меркушев Сидор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
02.06.1829 ст.
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина Сидоровна
Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева
Рождение ребёнка
07.06.1838 ст.
Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Сидоровна
Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева
Рождение ребёнка
17.10.1841 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1846 ст.
Сын: Меркушев Максим Сидорович
Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858