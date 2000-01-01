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Меркушев Сидор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Меркушев Василий Степанович

Мать: Меркушева Анна Фокиева

Рождение ребёнка
02.06.1829 ст.

Сын: Меркушев Ларион Сидорович

Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Меркушев Ларион Сидорович

Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Сидоровна

Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева

Рождение ребёнка
07.06.1838 ст.

Сын: Меркушев Фёдор Сидорович

Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Сидоровна

Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева

Рождение ребёнка
17.10.1841 ст.

Сын: Меркушев Ларион Сидорович

Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева

Рождение ребёнка
09.08.1846 ст.

Сын: Меркушев Максим Сидорович

Мать ребёнка: Меркушева Софья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Софья Васильева

Смерть
После 1858
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