Меркушева Софья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1829 ст.
Рождение ребёнка
1831
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина Сидоровна
Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1838 ст.
Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марфа Сидоровна
Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1841 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1846 ст.
Сын: Меркушев Максим Сидорович
Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858