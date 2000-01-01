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Меркушева Софья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1829 ст.

Сын: Меркушев Ларион Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Меркушев Ларион Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Сидоровна

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
07.06.1838 ст.

Сын: Меркушев Фёдор Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марфа Сидоровна

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1841 ст.

Сын: Меркушев Ларион Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1846 ст.

Сын: Меркушев Максим Сидорович

Отец ребёнка: Меркушев Сидор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Сидор Васильевич

Смерть
После 1858
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