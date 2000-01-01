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Меркушева Марфа Филатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Ларионовна

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Рождение ребёнка
05.02.1856 ст.

Сын: Меркушев Дмитрий Ларионович

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Матрёна Ларионовна

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Рождение ребёнка
30.07.1861 ст.

Сын: Меркушев Стефан Ларионович

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.

Сын: Меркушев Максим Ларионович

Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Ларион Сидорович

Смерть
После 1858
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