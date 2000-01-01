Меркушева Марфа Филатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Ларионовна
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Рождение ребёнка
05.02.1856 ст.
Сын: Меркушев Дмитрий Ларионович
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Матрёна Ларионовна
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Рождение ребёнка
30.07.1861 ст.
Сын: Меркушев Стефан Ларионович
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Рождение ребёнка
19.01.1862 ст.
Сын: Меркушев Максим Ларионович
Отец ребёнка: Меркушев Ларион Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858