Бубнов Денис Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.1850 ст.
Дочь: Котова (Бубнова) Анна Денисовна
Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно