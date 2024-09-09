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Бубнов Денис Яковлевич

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Бубнов Алексей Денисович

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Васильевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1839

Жена: Бубнова Евдокия Васильевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Бубнов Автоном Денисович

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Васильевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.12.1850 ст.

Дочь: Котова (Бубнова) Анна Денисовна

Мать ребёнка: Бубнова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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