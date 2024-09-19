Котова (Бубнова) Анна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Бубнова) Анна Денисовна

Место рождения

Печелки

Дата рождения

05.12.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1850 ст.

Отец: Бубнов Денис Яковлевич

Мать: Бубнова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
26.01.1869 ст.

Муж: Котов Николай Павлович

Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
16.05.1878 ст.

Сын: Котов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Павлович

Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.

Сын: Котов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Павлович

Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1885

Дочь: (Котова) Васса (Василиса) Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Павлович

Иваньково, Сереновская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1893

Сын: Котов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Павлович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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