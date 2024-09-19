Котова (Бубнова) Анна Денисовна
Место рожденияПечелки
Дата рождения05.12.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1850 ст.
Отец: Бубнов Денис Яковлевич
Бракосочетание
26.01.1869 ст.
Рождение ребёнка
16.05.1878 ст.
Отец ребёнка: Котов Николай Павлович
Рождение ребёнка
30.10.1880 ст.
Отец ребёнка: Котов Николай Павлович
Рождение ребёнка
10.08.1885
Дочь: (Котова) Васса (Василиса) Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Павлович
Рождение ребёнка
26.02.1893
Сын: Котов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Котов Николай Павлович
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно