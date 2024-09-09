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Бубнова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Бубнов Алексей Денисович

Отец ребёнка: Бубнов Денис Яковлевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1839

Муж: Бубнов Денис Яковлевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Бубнов Автоном Денисович

Отец ребёнка: Бубнов Денис Яковлевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.12.1850 ст.

Дочь: Котова (Бубнова) Анна Денисовна

Отец ребёнка: Бубнов Денис Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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