Бубнова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Бубнов Денис Яковлевич
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Бубнов Денис Яковлевич
Рождение ребёнка
05.12.1850 ст.
Дочь: Котова (Бубнова) Анна Денисовна
Отец ребёнка: Бубнов Денис Яковлевич
Смерть
Неизвестно