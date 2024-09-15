Коренкин Филип Платонович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Коренкин Платон Иванович
Мать: Коренкина Маремьяна
ГАСО, рев1834, 50об
Бракосочетание
31.05.1850
ГАСО, 179-1-213-25л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1854
Сын: Коренкин Николай Филипович
Мать ребёнка: Коренкина (Романова) Софья Петровна
ГАСО, 179-1-213-24об
Смерть
Неизвестно