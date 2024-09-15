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Коренкин Филип Платонович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Коренкин Платон Иванович

Мать: Коренкина Маремьяна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 50об
Бракосочетание
31.05.1850

Жена: Коренкина (Романова) Софья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-25л ГАПК, 37-3-174
Рождение ребёнка
1854

Сын: Коренкин Николай Филипович

Мать ребёнка: Коренкина (Романова) Софья Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-24об
Смерть
Неизвестно

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