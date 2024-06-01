Коренкина Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 51л
Рождение ребёнка
1831
Сын: Коренкин Филип Платонович
Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович
ГАСО, рев1834, 50об
Рождение ребёнка
?.12.1833
Дочь: (Коренкина) Настасья Платоновна
Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович
ГАСО, рев1834, 51л
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович
ГАСО, 179-1-213-29об
Рождение ребёнка
1839
Сын: Коренкин Ефрем Платонович
Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович
ГАСО, 179-1-213-30об
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Коренкина) Матрена Платоновна
Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович
ГАСО, 179-1-213-31л
Смерть
Неизвестно