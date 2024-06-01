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Коренкина Маремьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренкин Платон Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 51л
Рождение ребёнка
1831

Сын: Коренкин Филип Платонович

Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 50об
Рождение ребёнка
?.12.1833

Дочь: (Коренкина) Настасья Платоновна

Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 51л
Рождение ребёнка
1838

Сын: Коренкин Иван Платонович

Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-29об
Рождение ребёнка
1839

Сын: Коренкин Ефрем Платонович

Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-30об
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Коренкина) Матрена Платоновна

Отец ребёнка: Коренкин Платон Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-31л
Смерть
Неизвестно

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