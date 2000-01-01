Дедиков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедиков Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Дедикова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедиков Егор Тимофеевич

Мать ребёнка: Дедикова Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедиков Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Дедикова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедикова Домна

Смерть
Неизвестно
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