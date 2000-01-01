Дедиков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Шигаева Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Дедикова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дедикова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедиков Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Дедикова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедикова Домна
Смерть
Неизвестно