Дедикова Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДедикова Домна

Дедикова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Шигаева Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Дедиков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедиков Егор Тимофеевич

Отец ребёнка: Дедиков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дедиков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Дедиков Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедиков Тимофей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close