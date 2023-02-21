Дедикова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Шигаева Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Дедиков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дедиков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дедиков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Дедиков Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дедиков Тимофей
Смерть
Неизвестно