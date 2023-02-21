Дедиков Егор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дедиков Тимофей
Мать: Дедикова Домна
Развод
Неизвестно
Жена: Дедикова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егоровна
Мать ребёнка: Дедикова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егоровна
Мать ребёнка: Дедикова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дедикова Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
Неизвестно