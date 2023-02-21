Дедиков Егор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедиков Егор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дедиков Тимофей

Мать: Дедикова Домна

Развод
Неизвестно

Жена: Дедикова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егоровна

Мать ребёнка: Дедикова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егоровна

Мать ребёнка: Дедикова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедикова Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
Неизвестно
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