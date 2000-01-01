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Лысов Захар Григорьевич

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Место рождения

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1751 ст.

Дата смерти

Около 1785 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1725 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1775 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751 ст.

Отец: Лысов Григорий Алексеевич

Мать: Лузянина Меланья Леонтьевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Лысов Обросим Захарович

Мать ребёнка: - Параскева Васильевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Лысова Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: - Параскева Васильевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Иван Захарович

Мать ребёнка: - Параскева Васильевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Лысова Матрона Захаровна

Мать ребёнка: - Параскева Васильевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1785 ст.
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