Лузянина Меланья Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузянина Меланья Леонтьевна

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Место рождения

д. Русановская (Орловский оброчный стан, Русановская волость)

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1747 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1762 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Русановская (Орловский оброчный стан, Русановская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лысов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Лысов Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Лысов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Сын: Лысов Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.

Дочь: Лысова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1763 ст.

Сын: Лысов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.

Сын: Лысов Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Лысов Обросим Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Лысова Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Лысова Катерина Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Лысова Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
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