Лузянина Меланья Леонтьевна
Место рожденияд. Русановская (Орловский оброчный стан, Русановская волость)
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Русановская (Орловский оброчный стан, Русановская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Лысова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.05.1763 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1765 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Сын: Лысов Обросим Григорьевич
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Сын: Лысова Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Дочь: Лысова Катерина Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Лысова Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Лысов Григорий Алексеевич
д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно