Лысова Матрона Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысова Матрона Захаровна

Лысова Матрона Захаровна

avatar

Место рождения

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781 ст.

Отец: Лысов Захар Григорьевич

Мать: - Параскева Васильевна

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close