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- Параскева Васильевна

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Место рождения

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1756 ст.

Дата смерти

Около 1794 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1775 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Лысов Обросим Захарович

Отец ребёнка: Лысов Захар Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Дочь: Лысова Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Лысов Захар Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Иван Захарович

Отец ребёнка: Лысов Захар Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Лысова Матрона Захаровна

Отец ребёнка: Лысов Захар Григорьевич

д. Трескичи, д. Подле речку Поломку (Орловский уезд, Рыбинская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1794 ст.
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