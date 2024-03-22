Прасковья Егорова
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Егор Филипов
Мать: Анна Антонова
Бракосочетание
27.01.1768 ст.
Муж: Василий Васильев
Рождение ребёнка
16.04.1769 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
23.05.1773 ст.
Сын: Михаил Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
03.02.1776 ст.
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ефимия Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Смерть
Неизвестно