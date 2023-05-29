Анна Антонова
Место рождения
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Екатерина
Бракосочетание
До 1732
Муж: Егор Филипов
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор Филипов
Рождение ребёнка
1736
Сын: Михаил Егоров
Отец ребёнка: Егор Филипов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Егор Филипов
Рождение ребёнка
28.04.1757 ст.
Сын: Максим Егоров
Отец ребёнка: Егор Филипов
Смерть
Неизвестно