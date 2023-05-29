Анна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Антонова

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

До 1682 г.р.

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Екатерина

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1732

Муж: Егор Филипов

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор Филипов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Михаил Егоров

Отец ребёнка: Егор Филипов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Егор Филипов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1757 ст.

Сын: Максим Егоров

Отец ребёнка: Егор Филипов

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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