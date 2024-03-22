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Василий Васильев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.04.1747 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1747 ст.

Отец: Василий Парфёнов

Мать: Зеновия Власова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1755
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1768 ст.

Жена: Прасковья Егорова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1769 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.05.1773 ст.

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1776 ст.

Сын: Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: Прасковья Егорова

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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