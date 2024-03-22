Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения12.04.1747 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1747 ст.
Отец: Василий Парфёнов
Мать: Зеновия Власова
Место жительства
1755
Бракосочетание
27.01.1768 ст.
Жена: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
16.04.1769 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
23.05.1773 ст.
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
03.02.1776 ст.
Сын: Фёдор Васильев
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: Прасковья Егорова
Смерть
Неизвестно