Зыбин Тимофей Панкратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыбин Тимофей Панкратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1662

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1662

Отец: Зыбин Панкрат Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1670 и 1680

Сын: Зыбин Илларион Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1690

Сын: Зыбин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыбин Семён Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1677
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