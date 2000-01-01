Зыбин Тимофей Панкратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1662
Дата смертиПосле 1677
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1662
Отец: Зыбин Панкрат Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1670 и 1680
Сын: Зыбин Илларион Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1690
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1677