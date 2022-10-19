Зыбин Семён Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыбин Семён Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1698

Пол

Мужской

Отец

До 1662 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыбин Тимофей Панкратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыбин Леонтий Семенович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1698

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