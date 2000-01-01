Зыбин Панкрат Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыбин Панкрат Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1630

Дата смерти

1666

Пол

Мужской

Отец

До 1672 г.р.

Мать

Не указана

Дети

До 1662 г.р.
До 1695 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630

Отец: Зыбин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1662

Сын: Зыбин Тимофей Панкратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1695

Сын: Зыбин Ефим Панкратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1666
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