Зыбин Панкрат Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1630
Дата смерти1666
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630
Отец: Зыбин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1662
Сын: Зыбин Тимофей Панкратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1695
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1666