Алексеева (Григорьева) Нина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1959
Сын: Алексеев Иван Ильич
Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1961
Дочь: Николаева Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1963
Дочь: Яковлева Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1965
Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1967
Дочь: Васильева Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1969
Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно