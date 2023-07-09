Алексеева (Григорьева) Нина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Григорьева) Нина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1959

Сын: Алексеев Иван Ильич

Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1961

Дочь: Николаева Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1963

Дочь: Яковлева Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1965

Сын: Алексеев Николай Ильич

Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1967

Дочь: Васильева Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович

Рождение ребёнка
13.11.1969

Сын: Алексеев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Алексеев Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Илья Иванович

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