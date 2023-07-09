Алексеев Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1969
Отец: Алексеев Илья Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1998
Дочь: Алексеева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Алексеева Зульфия Салаватовна
Рождение ребёнка
21.07.2005
Дочь: Алексеева Елена Михайловна
Мать ребёнка: Алексеева Зульфия Салаватовна
Рождение ребёнка
21.10.2010
Сын: Алексеев Данил Михайлович
Мать ребёнка: Алексеева Зульфия Салаватовна
Рождение ребёнка
10.08.2013
Дочь: Алексеева Яна Михайловна
Мать ребёнка: Алексеева Зульфия Салаватовна
Бракосочетание
Неизвестно