Алексеев Михаил Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Михаил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1969

Отец: Алексеев Илья Иванович

Мать: Алексеева Нина Кузьминична

Рождение ребёнка
16.02.1998

Дочь: Алексеева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Алексеева Зульфия Салаватовна

Рождение ребёнка
21.07.2005

Дочь: Алексеева Елена Михайловна

Мать ребёнка: Алексеева Зульфия Салаватовна

Рождение ребёнка
21.10.2010

Сын: Алексеев Данил Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Зульфия Салаватовна

Рождение ребёнка
10.08.2013

Дочь: Алексеева Яна Михайловна

Мать ребёнка: Алексеева Зульфия Салаватовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Зульфия Салаватовна