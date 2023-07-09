Яковлева (Алексеева) Надежда Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963
Отец: Алексеев Илья Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1986
Дочь: Петрова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1988
Дочь: Яковлева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Яковлев Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно