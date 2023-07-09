Яковлева (Алексеева) Надежда Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Алексеева) Надежда Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1963

Отец: Алексеев Илья Иванович

Мать: Алексеева Нина Кузьминична

Рождение ребёнка
18.02.1986

Дочь: Петрова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1988

Дочь: Яковлева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Яковлев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Николай Васильевич

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