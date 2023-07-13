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Яковлев Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Алексеева) Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
18.02.1986

Дочь: Петрова (Яковлева) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева (Алексеева) Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
31.03.1988

Дочь: Яковлева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Яковлева (Алексеева) Надежда Ильинична

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