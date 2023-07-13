Яковлев Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1986
Дочь: Петрова (Яковлева) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева (Алексеева) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
31.03.1988
Дочь: Яковлева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Яковлева (Алексеева) Надежда Ильинична