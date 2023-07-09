Васильева (Алексеева) Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1967
Отец: Алексеев Илья Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1989
Дочь: Габитова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.02.1991
Сын: Васильев Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1998
Сын: Васильев Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
14.10.2005
Дочь: Васильева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
28.10.2007
Дочь: Васильева Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
29.07.2011
Дочь: Васильева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно