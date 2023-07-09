Васильева (Алексеева) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Алексеева) Татьяна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1967

Отец: Алексеев Илья Иванович

Мать: Алексеева Нина Кузьминична

Рождение ребёнка
15.09.1989

Дочь: Габитова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
23.02.1991

Сын: Васильев Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.05.1998

Сын: Васильев Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
14.10.2005

Дочь: Васильева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
28.10.2007

Дочь: Васильева Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич

Рождение ребёнка
29.07.2011

Дочь: Васильева Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Васильев Сергей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей Григорьевич

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