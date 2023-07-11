Габитова (Васильева) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитова (Васильева) Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1989

Отец: Васильев Сергей Григорьевич

Мать: Васильева Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
01.04.2008

Сын: Габитов Максим Марсович

Отец ребёнка: Габитов Марс Фирдаусович

Рождение ребёнка
27.08.2012

Сын: Габитов Никита Марсович

Отец ребёнка: Габитов Марс Фирдаусович

Рождение ребёнка
22.02.2015

Сын: Габитов Азат Марсович

Отец ребёнка: Габитов Марс Фирдаусович

Рождение ребёнка
30.07.2016

Сын: Габитов Вадим Марсович

Отец ребёнка: Габитов Марс Фирдаусович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габитов Марс Фирдаусович

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