Габитова (Васильева) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1989
Рождение ребёнка
01.04.2008
Отец ребёнка: Габитов Марс Фирдаусович
Рождение ребёнка
27.08.2012
Отец ребёнка: Габитов Марс Фирдаусович
Рождение ребёнка
22.02.2015
Отец ребёнка: Габитов Марс Фирдаусович
Рождение ребёнка
30.07.2016
Отец ребёнка: Габитов Марс Фирдаусович
Бракосочетание
Неизвестно